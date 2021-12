Moeder (76) van acteur Loek Peters overleden: ‘Wilde je nog bellen voor een nieuwtje’

Gynaeco­loog in open brief aan Doutzen Kroes: ‘Ik voel me machteloos’

Een gynaecoloog uit Weert heeft zich met een open brief gericht aan Doutzen Kroes. In het Fries legt Waltje Jager uit waarom vaccineren zo belangrijk is voor de gezondheid van zwangere vrouwen en hun kinderen.

