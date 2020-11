Moeder, dochter en minnares Heleen van Royen (55): ‘Ik heb geen moeite met ouder worden’

Hulde voor bedenkers intocht Sinter­klaas: ‘Zo creatief bedacht’

13:44 De intocht van Sinterklaas was dit jaar anders dan we gewend zijn, maar dat mag de pret niet drukken. De kijkers thuis en tout bekend Nederland zijn te spreken over de invulling van de aankomst van de goedheiligman. ‘Blije koppies bij de kinderen, pepernootje erbij. Helemaal goed. Hulde voor de makers!’, schrijft onder meer presentator Luuk Ikink.