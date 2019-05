Moeder Gerard Joling bestolen van sieraden door slinkse truc

Geer laat via Facebook weten dat ‘er altijd wat speelt’ binnen de familie. ,,Er kwam iemand controleren voor de verwarming. Mijn moeder is niet meegelopen naar boven, en vond het achteraf ook een vreemd mannetje. Nu blijkt dat al haar sieraden weg zijn, want haar slaapkamerdeur stond wagenwijd open. Waar haar ringetjes, oorbelletjes, alles lag. Dat is allemaal weg’’, legt de zanger uit in een filmpje.

Het is niet de eerste keer dat Janny, die een relatie heeft met Cor, schrikt van ongenode gasten in haar huis in het Noord-Hollandse Schagen. Vorig jaar werd bij haar ingebroken toen ze een concert van De Toppers in Amsterdam bezocht. Ook toen werden er sieraden buitgemaakt. ,,Mijn moeder heeft geen kroonjuwelen. Het is ontzettend jammer dat dit weer gebeurd is. Soms vertrouw je mensen door je goedgelovigheid, maar dat kan niet meer in deze tijd’’, aldus Geer.