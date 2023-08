Moeder Slimste mens-kandidaat breekt heup na val van tribune, KRO-NCRV neemt maatregelen

updateDe 80-jarige moeder van muzikant en De Slimste Mens -kandidaat Meindert Talma is tijdens de opnames van het programma een aantal maanden geleden zwaargewond geraakt. Talma is donderdagavond voor het eerst te zien in de populaire kennisquiz van KRO-NCRV.

In een bericht op Facebook deelt Talma donderdag dat zijn ouders van de tribune vielen en dat zijn moeders ‘linkerheup aan gort’ was en dat ze ‘vele gekneusde ribben’ en een pijnlijke onderrug had. Zijn vader heeft geen verwondingen overgehouden aan de val.

Het incident gebeurde enkele minuten voordat Talma zelf plaats moest nemen op het podium. ,,Er was iets heel ergs gebeurd. Mijn ouders waren beiden van de tribune gevallen...”, blikt Talma terug in zijn bericht. Zijn ouders namen plaats op de hoogste bank van de tribune, het was donker en er hing een gordijn achter de tribune. De vader van Talma zag dit aan voor een muur waar hij tegenaan kon leunen, waardoor hij een flinke val achterover maakte en zijn vrouw meenam.

,,Mijn vader viel zo’n twee meter naar beneden en nam mijn moeder in zijn val mee. Heit kwam behoorlijk ongedeerd uit de strijd, het gordijn had zijn val gebroken, maar mem was heel slecht gevallen”, schrijft de kandidaat. ,,Ze kon zich niet bewegen en had zeer veel pijn. Linkerheup aan gort, vele gekneusde ribben, hele pijnlijke onderrug.”

Tribune

Al het publiek werd van de tribune verwijderd en er moest een ambulance komen. De moeder is een dag later geopereerd en heeft daar een nieuwe heupprothese gekregen. Ze heeft negen weken moeten revalideren en is sinds woensdag weer thuis.

In overleg met KRO-NCRV heeft Talma met hulp van medewerkers van het programma en presentator Philip Freriks wel gewoon meegedaan aan de kennisquiz. Volgens Talma heeft het programma kaarten en bloemen gestuurd, zit er inmiddels een schutting achter de tribune en gaan bezoekers voortaan met de lichten aan naar hun plek.

KRO-NCRV bevestigt dat het aanpassingen heeft gedaan. ,,De tribune van 1.20 meter hoog en het studiodecor voldeden aan alle veiligheidsvoorschriften, desondanks hebben we de tribune na het incident aangepast. Om herhaling uit te sluiten hebben we onder andere een rugleuning en extra zijschotten toegevoegd aan de tribune”, verklaart een woordvoerster van KRO-NCRV. ,,De studiomedewerkers hebben adequaat gehandeld en direct de hulpdiensten ingeschakeld. Wij zijn vanzelfsprekend geschrokken van dit voorval. Er is goed contact met de familie en ze maken het gelukkig naar omstandigheden goed. Wij wensen hen veel sterkte met het herstel.”

