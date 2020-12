Moederkloek Marly ontfermt zich over de eendjes en Jaap is er even stil van

Monique verklaart André de liefde vanuit een badkuip: ‘Zuiver de ziel’

17 december Monique Westenberg, de kersverse verloofde van André Hazes, is er totaal niet mee bezig dat haar vriend vorig jaar een andere vrouw ten huwelijk vroeg. Ze is simpelweg stapelverliefd op André, laat Monique een dag weten nadat presentatrice Bridget Maasland opmerkelijke uitspraken over haar ex deed.