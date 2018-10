Moederskind Cornald Maas: Mijn band met Corry is exceptioneel

Twee jaar geleden stofte hij het karton af waarin hij de correspondentie van zijn moeder bewaarde. Honderden brieven die Corry Kwik (79) aan haar zoon schreef toen hij uit Bergen op Zoom naar Leiden verhuisde om Nederlandse taal- en letterunde te studeren. Een groot deel van de brieven is opgenomen in Ach kind toch; een verhaal van moeder en zoon, dat is aangevuld met Maas’ observaties en herinneringen. Een ontroerend boek, waaruit het beeld oprijst van een zorgzame, liefhebbende moeder, maar evenzeer van een vitale, intelligente en eigenzinnige vrouw, die er voor koos haar leven een eigen richting te geven. Daartoe scheidde ze van Cornalds vader en vond ze een nieuwe levenspartner.



,,Toen ik met al die brieven en mails van mijn moeder aan de slag ging, vroeg ik haar niet om toestemming. Terwijl wat ze schrijft behoorlijk intiem is. Ze deelde soms geheimen met mij die ze niet aan mijn vader kwijt wilde. Over de nieuwe liefde in haar leven, bijvoorbeeld. Ze heeft inmiddels het eindresultaat gelezen. Nee, niet voor het boek af was. Dan verlies je je vrije blik. Ik heb haar uitgelegd: een verhaal wordt pas mooi als er ook rafel is. Ik wil alles eerlijk kunnen optekenen.”



Uit de brievenverzameling blijkt ook de bijzondere band met zijn moeder. ,,Mijn omgeving spreekt steevast over een exceptionele relatie. Omdat wij zo enorm veel contact hebben en zij nadrukkelijk deel uitmaakt van mijn leven en vriendenkring. Het bijzondere van dit boek is dat het gaat over iemand die nog leeft. Boeken over vaders en moeders zijn van alle tijden, maar de hoofdpersonen zijn meestal overleden.”