Moeilijke tv-avond voor RTL 4: Hazes-soap klopt Little Big Stars

Met de matige cijfers voor Little Big Stars was RTL 4 op het belangrijkste tijdstip van de dag voor tv-zenders (tussen 20.30 en 21.30 uur ) even de vierde zender van Nederland. Naast Hazes moest de omroep ook NPO 1 met de seizoenspremière van Flikken Rotterdam (1,1 miljoen kijkers) en 2 voor 12 (919.000 kijkers) op NPO 2 voor laten gaan. Een hard gelag voor RTL, omdat hun vrijdagavond traditioneel sterk is met onder meer kijkcijferkanon The Voice of Holland.



Het wil sowieso nog niet zo vlotten met de RTL 4 dit tv-seizoen. Nieuwe programma's weten de vertrouwde hoge kijkcijfers niet te halen. Zelfs Linda de Mol weet met haar programma The Story of my Life de miljoengrens niet meer te doorbreken.



Humberto Tan wist na Little Big Stars de zender wel uit het slop te trekken met zijn spelshow The Big Music Quiz. Daar keken 881.000 kijkers naar. Het best bekeken programma van dat moment. In de muziekquiz werd Jett Rebel gekroond als muziekkenner van de avond.