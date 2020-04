Mojo Concerts roept kabinet op: Blaas het festivalseizoen af

,,Ik denk dat de branche er heel veel baat bij heeft als er gewoon snel duidelijkheid komt over een langere periode dan 1 juni’’, vervolgde hij. ,,Iedereen zit daar nu met smart op te wachten. Zolang wij geen duidelijkheid hebben, moeten we noodgedwongen doorgaan met de voorbereidingen.”



Daar zit volgens Brouwer een ‘enorm groot risico’ aan. ,,We kunnen denk ik allemaal wel aanvoelen dat festivals ook na 1 juni geen doorgang kunnen vinden. Alleen weten we dat nu nog niet", zegt hij. Festivals zullen echter niet zelf de handdoek in de ring gooien. Volgens Brouwer zitten die vaak opgescheept met verzekeringen en contracten met artiesten en leveranciers.

Overmacht

,,Er is nu nog geen sprake van overmacht. Als de overheid zegt: 'het mag niet meer', dan heb je een situatie waarbij er overmacht is en dan gaan heel veel contracten niet meer door en kunnen verzekeringen in werking treden", verduidelijkt Brouwer. Hij ziet dan ook het liefst duidelijkheid zoals in Denemarken is gegeven, waar het hele festivalseizoen tot 31 augustus werd opgeschort.

,,Het kabinet zegt dat ze op 21 april met uitleg komt over nieuwe maatregelen, hopelijk ook over de festivals. Maar wat mij betreft komt er morgen al duidelijkheid.” MOJO is direct betrokken bij de organisatie van tien grote festivals, zoals Lowlands en Pinkpop.

Reactie Pinkpop

Pinkpop bevestigt vandaag dat het ‘op vele fronten’ een hele uitdaging wordt om het festival door te laten gaan. ,,We wachten in deze op het advies van de overheid. Ondertussen gaan we er vanuit dat het festival doorgaat en zodoende gaan de voorbereidingen natuurlijk gewoon door. Wij hopen op jullie begrip en we willen vooral iedereen veel sterkte en moed wensen in deze onwerkelijke situatie”, valt te lezen op de site.

De Veiligheidsraad van België neemt woensdag een beslissing of festivals in mei, juni en juli kunnen doorgaan. Eerder deze week zei minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem dat Belgische festivalgangers zich kunnen opmaken voor een rustige zomer. Volgens hem is de kans groot dat grote festivals als Tomorrowland, Rock Werchter en Pukkelpop, waar ook veel Nederlands naartoe gaan, worden afgeblazen.

Voucher

De Nederlandse festivals en concertzalen gaan in elk geval het publiek vragen geen geld terug te vragen voor tickets die zij al gekocht hadden. Via de website www.bewaarjeticket.nl roepen zij mensen op hun ticket in te ruilen voor een voucher die later kan worden gebruikt.

Op deze manier hoeven culturele instellingen niet heel veel geld terug te betalen en houden zij een buffer om na de coronacrisis toch nieuwe producties op te zetten of nieuwe voorstellingen en concerten te programmeren.

Steeds meer afgelastingen

Het is de verwachting dat er binnenkort een streep gaat door het Nederlandse festivalseizoen. Steeds meer grote festivals in Europa stoppen met de organisatie van de editie van dit jaar. Gisteren trokken onder meer het Britse popfestival BST Hyde Park in Londen en het Franse rock- en metalfestival Hellfest de stekker eruit. Vanwege de coronacrisis vinden ze het niet verantwoord om door te gaan.