Molendijk weerlegt kritiek: Vrouwen in muziek scoren dramatisch

Dj en muziekproducent Ronald Molendijk (53) kreeg de afgelopen dagen op sociale media een wagonlading kritiek over zich heen nadat hij op televisie had gezegd dat vrouwen minder goede muziek maken dan mannen en dat weinig vrouwen langdurig succesvol zijn in de muziekbranche. Ondanks alle negatieve reacties, blijft hij bij zijn standpunt. ,,Het is nu zoals het is.’’

Ronald Molendijk reageerde bij RTL Boulevard, waar hij op gezette tijden opdraaft als muziekdeskundige, op de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de Top 2000. Hij kwam, op basis van de statistieken, met een aantal verklaringen voor de prominente aanwezigheid van mannelijke artiesten en bands in de lijst. ,,Mannen voelen zich toch meer senang in een studioruimte”, stelde hij. En: ,,Je moet een lange adem hebben om succesvol te zijn en blijven in de muziek. Ook daarom staan er waarschijnlijk weinig vrouwen in de Top 2000.”

Met dergelijke uitspraken haalde hij zich de woede op de hals van onder andere zangeres Lakshmi die Molendijks zienswijze ‘zeer kwalijk’ noemde. Nico Dijkshoorn stelde dat de dj vrouwen ‘40 jaar terug in de tijd gooit’, terwijl zanger Tim Knol zich afvroeg wat de dj ‘in hemelsnaam nog op tv doet’ en schrijfster Saskia Noort stelde ‘in shock te zijn'. Molendijk zelf wordt niet warm of koud van de aanhoudende kritiek aan zijn adres. Volgens hem zijn dergelijke reacties ‘het zoveelste bewijs dat mensen, kort door de bocht, reageren op uitspraken waar ze onvoldoende naar hebben geluisterd.’’

Slecht geslapen na die golf kritiek op je uitspraken die als vrouwonvriendelijk worden getypeerd?

,,Juist prima, omdat ik weet dat wat ik heb gezegd klopt. Dat ik op sociale media wordt gefileerd en een ondeskundige lul wordt genoemd, interesseert me niks. Alle negativiteit over mijn betoog is niks anders dan selectieve verontwaardiging van mensen die niet kunnen luisteren. Men hoort flarden van mijn uitleg en reageert dan direct met ‘wat zegt die Ronald nu in vredesnaam over vrouwen.’ Dan ben je gelijk, op basis van verkeerde aannames, de gebeten hond.''

Wat wilde je eigenlijk zeggen in die uitzending?

,,Wat ik heb gedaan, is gereageerd op met cijfers te onderbouwen statistieken van de huidige Top 2000. Ik juich het in geen geval toe, maar het is nu eenmaal zo dat daarin 20 procent vrouw is en de rest man. En dat geldt niet alleen voor de Top 2000 maar feitelijk voor de hele (inter)nationale muziekindustrie.’’

Wat vind je van die scheve verhouding?

,,Met nadruk: dergelijke getallen komen in geen geval uit mijn koker, maar zijn de realiteit. Het aandeel vrouwen in de Top 2000-editie 2017 was 16 procent. En van de 600 liedjes in de Billboard Hot 100 in de periode 2012-2017 waren er 22 procent van een vrouw. En bij de ‘achter de schermen’-cijfers - zoals schrijvers en producers - was het percentage nog veel en veel lager. En de meest actuele getallen zijn nog dramatischer! Dat is de realiteit. Vooropgesteld: ik heb niks tegen vrouwen. Ik denk dat mannen en vrouwen in Nederland en daarbuiten in alle beroepsgroepen gelijke kansen moeten hebben. Dat zal ik juist met hand en tand verdedigen.’’

Maar in de Top 2000 is amper sprake van een goede balans mannen en vrouwen. Je zei dat dat deels komt, omdat vrouwen minder goede muziek maken. Leg uit!

,,Als je, met de meetlat succesvol en aanwezigheid in de Top 2000 in de hand, kijkt naar mannen en vrouwen in de lijst dan doen vrouwen het inderdaad niet goed. Een andere logische conclusie kan ik niet trekken. Vrouwen zijn in dit geval, en om welke reden dan ook, minder succesvol dan mannen.”

Er staan toch wel degelijk succesvolle vrouwelijke artiesten in de Top 2000 zoals Claudia de Breij op nummer 14?

,,Klopt, maar in de lijst zijn bijvoorbeeld geen grote vrouwelijke stadionacts te vinden. Coldpay, The Beatles, U2: het zijn allemaal mannen die op het podium staan of stonden. Ik daag iedereen uit om mij de naam van een all female-band te noemen die vergelijkbaar is met die grootheden. Een conclusie, puur op basis van feiten en cijfers, kan zijn dat vrouwen die ambitie kennelijk minder hebben dan mannen.”

Je vergeet topscorers als Katy Perry en Beyoncé!

,,Nee hoor! Maar belangrijk om te vermelden is dat om die dames een groot aantal mannelijke producers draait. Hun tekstschrijvers en bandleden zijn veelal mannen.’’

Hoe zit dat eigenlijk bij vrouwelijke artiesten of bands in Nederland?

,,Natuurlijk hebben we Miss Montreal, Ilse DeLange en Anouk. Maar als die een concert geven, staan er vooral mannelijke bandleden op het podium. Het is ook in dit geval ‘all male’, oftewel mannen, mannen en nog eens mannen, met vooraan een vrouw die de frontpositie niet op basis van haar uiterlijk heeft verworven maar met zang- en schrijftalent. Dat de weegschaal man-vrouw ook hier weer in het nadeel van vrouwen uitvalt? Het is zoals het is.’’