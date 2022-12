‘Mona Keijzer als presentator van Hlf8? Je hoeft niks meer te kunnen tegenwoordig’

Daarnaast: wat weet u van Manuel Venderbos? Inderdaad: presentator, AD Media Podcast, Shownieuws en EO. Uitmuntend, zou Philip Freriks zeggen. Waarom deze quizvraag? Onze eigen presentator doet mee aan het nieuwe seizoen van De slimste mens. Reden om hem eens goed te overhoren, zeker met winnaar Angela de Jong ook in het panel.



Ook wordt er uitgebreid stilgestaan bij de drie goededoelenacties die afgelopen week bij de NPO te zien waren. ‘Avond in, avond uit vragen om geld op tv terwijl mensen de verwarming niet aan kunnen zetten is wereldvreemd!’ Met deze stelling gaat het panel aan de slag.



De AD Media Prijzen komen steeds dichterbij en vandaag worden de genomineerden onthuld. Wie maakt er kans om Even tot hier op te volgen en welke programma's zijn in de race voor de twijfelachtige eer ‘meest infantiele programma'.



Verder wordt de nieuwe poldercrimi van Videoland Sleepers besproken. Dennis Jansen vertelt over 20 jaar VI in de Ziggo Dome en wordt de ontknoping van Expeditie Robinson besproken. En wie denkt het panel dat er dit jaar gaat winnen?



Uiteraard checken we ook of Manuel Venderbos inmiddels is gevraagd voor de presentatie van Hlf8. Over zijn mogelijk nieuwe collega - Mona Keijzer - zegt hij in ieder geval: ,,Blijkbaar moet de nieuwe versie van Hlf9 een soort Avro’s servicesalon zijn en zoeken ze een belegen Mireille Bekooij.”