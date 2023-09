Mona Keijzer matcht qua outfit nog niet met BBB: ‘Praatje en plaatje komen niet overeen’

Spektakel­mu­si­cal Het was zondag in het Zuiden keert volgend jaar terug

Spektakelmusical Het was zondag in het Zuiden keert volgend jaar terug in het openluchttheater De Doolhof in Tegelen. Daar wordt zaterdagavond de laatste voorstelling van dit seizoen gespeeld, met Buddy Vedder in de hoofdrol. Ook hij keert in de zomer van 2024 terug in Noord-Limburg.