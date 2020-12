Monica drinkt verdriet weg en Lil’ Kleine pakt zijn biezen naar Dubai

Anya Tay­lor-Joy vond einde Queen's Gambit vreselijk

6 december Anya Taylor-Joy vond het vreselijk toen de opnames voor de Netflix-hit The Queen’s Gambit erop zaten en ze niet meer in de huid kon kruipen van het hoofdpersonage Beth. ,,Ik was verdrietig toen ik moest stoppen met haar te spelen”, zegt de 24-jarige actrice tegen The Guardian.