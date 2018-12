Monica Geuze denkt niet aan carrièreswitch na eerste filmrol: ‘Voor mij niet weggelegd’

Geuze is dan ook niet van plan om tegen elke rol die haar wordt aangeboden 'ja' te zeggen. ,,Als je echt actrice bent, doe je dat wel. Maar dat is voor mij niet weggelegd, denk ik.”



In Wat is dan liefde vertolkt Monica een rol die dichtbij haar ligt, die van een voetbalvrouw. Groot verschil tussen de vlogster, die een relatie heeft met voetballer Lars Veldwijk, en haar personage Tamara is dat Tamara in scheiding ligt. ,,Er zijn drie kinderen in het spel, dus dat is allemaal lastig, en ze wil heel graag de helft van zijn geld.”



Monica wilde graag in de film van regisseur Aniëlle Webster spelen, omdat ‘het gewoon heel dicht bij mezelf lag’. ,,Ik zou ook heel graag de helft van m’n vent z'n...”, grapt ze. ,,Nee, het was echt een rol waarin ik mezelf kan zijn en dat ik niet allemaal rare capriolen uit moest halen.” Toch moest Monica haar grenzen verleggen. ,,We moesten dansen en zingen, dat was niet helemaal mijn ding.”