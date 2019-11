Monica Geuze: Het ging al langere tijd niet lekker tussen mij en Lars

‘We hebben er samen voor gekozen om uit elkaar te gaan. Er is geen sprake van ruzie en onze prachtige dochter zal voor ons beiden altijd op nummer 1 staan’, luidde het statement van Geuze vorige week op Instagram. Fans van het stel vroegen zich af waarom de twee ervoor kozen uit elkaar te gaan. Juist omdat Geuze nog niet zo lang geleden in haar vlogs sprak over het kopen van haar droomhuis met Lars.



In de meer dan twintig minuten durende nieuwe vlog gaat Geuze in op haar eerdere verhuisplannen. Ze stelt dat haar ogen zijn geopend toen zij en Lars nadachten over de aankoop van een nieuw stulpje, dat twee keer zo duur zou zijn. ,,Dat dwingt je om beter na te denken over je relatie en hoe die in elkaar zit. Het was voor ons allebei een eyeopener.”



Echt in details treden wil Geuze niet. Wel geeft ze toe dat het al langere tijd ‘niet heel lekker’ ging tussen haar en Lars en dat ze zelfs een tijdje relatietherapie hebben gevolgd. Dat mocht echter niet baten. ,,Het is niet dat je in een nacht besluit om samen te blijven of uit elkaar te gaan. Ik bedoel, we hebben een dochter en zij is nog hartstikke jong. Dus het is iets wat je natuurlijk absoluut niet wilt.”