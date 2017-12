Monica Geuze houdt geslacht baby geheim

,,Het liefst praat ik over hij of zij, maar het geslacht houden we geheim tot de baby geboren is'', laat ze weten vanaf haar vakantieadres.

De vlogster, die 14 weken zwanger is, had het heuglijke nieuws het liefst op een later moment bekendgemaakt. Ze zegt dat ze tijdens haar vakantie onder druk is gezet door media die via bronnen hadden gehoord dat ze in verwachting is. Monica noemt het jammer dat ze niet zelf de regie in handen had als aanstaande moeder. ,,Ik heb tijdens het varen in Dubai noodgedwongen een foto op Instagram geplaatst waarmee ik het zelf bekendmaakte. Ik vind dat soort dingen heel erg jammer, vooral omdat je zwangerschap echt iets van jezelf is, al snap ik dat ik mijn leven op internet deel."