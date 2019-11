Monica Geuze komt met eigen magazine

De net weer vrijgezelle influencer Monica Geuze (24) zit boordevol nieuwe plannen, waar ze al een tijdje geheimzinnig over doet. Eindelijk heeft ze nu een tipje van de sluier opgelicht: de vlogster komt met een eigen magazine. Het blad is onderdeel van een groter project. Wat dat is, blijft nog wel in nevelen gehuld.

In haar nieuwste vlog op YouTube licht Monica Geuze een tipje van de sluier op. ,,Het magazine staat vol persoonlijke dingen, met onder anderen mijn allerbeste vrienden, de mensen met wie ik werk, persoonlijke brieven van vrienden en familie”, aldus Geuze. Ook vertelt ze dat het magazine slechts een deel is van een veel groter project. Wanneer het blad te koop is, kan Monica nog niet zeggen. Wel laat ze vast een stukje van de bijbehorende fotoshoot zien.

Verderop in de video gaat ze ook uitgebreider in op de breuk tussen haar en de drie jaar oudere voetballer Lars Veldwijk. De twee zetten onlangs een punt achter hun relatie. Ze hebben samen een dochtertje, Zara-Lizzy (1).



Monica liet via Instagram weten dat ze ‘een aantal mooie jaren’ met haar ex heeft gehad. ,,We hebben er samen voor gekozen om uit elkaar te gaan. Er is geen sprake van ruzie en onze prachtige dochter zal voor ons beiden altijd op nummer 1 staan!’’, schreef ze vorige week. In haar vlog zegt ze hierover: ,,Natuurlijk is het moeilijk, maar de spanning is niet om te snijden. Je kunt beter uit elkaar gaan op moment dat je elkaar nog niet het bloed onder de nagels vandaan haalt, zodat je samen gewoon leuke dingen kunt blijven doen met die kleine.”

Verloofd

Love Island-presentatrice Monica en Lars kregen in december 2016 een relatie. Een paar maanden later gingen ze even uit elkaar. Reden was dat Veldwijk voor een voetbalclub in Noorwegen speelde en niet genoeg tijd in zijn liefdesleven kon stoppen. Dat het stel nu definitief uit elkaar is, heeft mogelijk te maken met Veldwijks contract bij Sparta dat volgende maand afloopt. Het gerucht gaat dat hij een aanbieding van een buitenlandse club zal krijgen en Monica liever in Nederland blijft.