Monica Geuze panellid in nieuw seizoen The Masked Singer

update Katja Schuurman reageert op zaak Thijs Römer: ‘Als vader van mijn dochter zal ik hem nooit laten vallen’

Katja Schuurman, de ex van Thijs Römer, laat ‘de vader van haar dochter’ niet vallen. Dat schrijft de actrice dinsdag in een statement op Instagram. Het is de eerste keer dat Schuurman zich uitlaat over de situatie. Eerder vandaag werd bekend dat Römer (45) in hoger beroep gaat in de zaak rond seksueel misbruik die tegen hem is aangespannen. Dat bevestigt de rechtbank in Assen aan deze site. Ook het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep in de zedenzaak.