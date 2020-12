Monica Geuze slachtoffer van inbraak

Monica Geuze en Kaj Gorgels presente­ren vernieuwd Temptation Island

9 september Na Temptation Island en Temptation Island: VIPS, komt Videoland dit najaar met een compleet vernieuwde editie van de ‘guilty pleasure realityserie’ Temptation Island: Love or Leave. Monica Geuze en Kaj Gorgels zijn de presentatoren, meldt RTL. In Temptation Island: Love or Leave is de vraag niet of stelletjes de verleiding kunnen weerstaan, maar of ze met de ware zijn. De opnames vinden momenteel plaats in Italië.