Monica’s nekkussen is alleen voor 18+ en Davina krijgt kous over haar hoofd

Herman van der Zandt zit in quarantai­ne en doet Aftelmo­ment via videover­bin­ding

Herman van der Zandt zal vanavond aftellen via een videoverbinding. De NOS-presentator verzorgt het Aftelmoment bij de NPO, maar moest in quarantaine omdat hij in de buurt was geweest van iemand met corona.

18:03