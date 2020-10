Monique des Bouvrie: ‘Jan was klaar voor het einde’

Na zijn laatste zware behandeling voor prostaatkanker in Duitsland liet Jan des Bouvrie (78) aan zijn vrouw Monique weten dat het echt niet meer ging. De interieurontwerper vroeg euthanasie aan en stierf afgelopen zondag . Vandaag is de begrafenis, waar hij de regie over had. ,,Van de muziek tot de strakke witte kist en de bloemen die erop moeten liggen.”

Dat vertellen zijn vrouw Monique en zijn zoon Jan junior in De Telegraaf. ,,Het is goed zo, jongens”, zei de interieurontwerper tegen zijn gezin, herinnert Monique zich. Des Bouvrie kampte al langer met prostaatproblemen, maar klaagde daar nooit over. Tot die bewuste zware behandeling in Duitsland. ,,Ik heb een mooi leven gehad, de liefde van mijn leven ontmoet en prachtige dingen gemaakt. Laat het me dan nu op een waardige manier zelf afsluiten.”

De familie had het daar in eerste instantie moeilijk mee. ,,Mijn eerste gedachte was om hem er weer van af te praten” aldus Jan junior. ,,Later realiseerde ik dat het een egoïstische daad zou zijn geweest. Niemand, ook wij niet, wist hoe slecht hij zich daadwerkelijk voelde. Hoe vervelend zo'n boodschap ook is, je moet het respecteren.”

Bewust afscheid

Toen hij zijn beslissing eenmaal had genomen en de datum van zijn overlijden had vastgesteld, leefde Jan daar van op. Monique: ,,Hij was klaar voor het einde. Hij verheugde zich er bijna op, hoe raar dat misschien ook klinkt. Door de regie in eigen hand te nemen, hebben we heel bewust afscheid van elkaar kunnen nemen.” Vlak voordat hij overleed, zijn ze samen nog een laatste keer langs de schilderijen in ons huis gelopen. ,,Nog één keer genieten van de kunst die we in al die jaren bij elkaar hebben verzameld.”

Vandaag wordt Des Bouvrie begraven. Ook daarin heeft hij de regie genomen, zegt Jan junior. ,,Van de muziek tot de strakke witte kist en de bloemen die erop moeten liggen. Daar heeft hij vorige week nog een schetsje van gemaakt.”

