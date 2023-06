Monique heeft nog altijd vlinders voor André en Chantal geniet na van sprookjesbruiloft

Jaimie Vaes gestopt met drinken: ‘Resetknop ingedrukt’

Jaimie Vaes is helemaal gestopt met het drinken van alcohol. Dat vertelt de 33-jarige influencer in haar column in het tijdschrift Grazia. ,,De afgelopen periode heb ik echt een resetknop ingedrukt en het roer omgegooid”, aldus Vaes.