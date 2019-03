Monique in de ban van mysterieus lichtbolletje en Xelly happy met babybuik

showbytesKorte updates van de sterren op sociale media - wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekend Nederland. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd .

Het zoontje van André Hazes en zijn vriendin Monique zit midden in zijn ‘drukke tien minuten', waarbij zijn moeder zich suf piekert wat toch dat stipje is wat hem constant achtervolgt. Is het een orb (lichtbol) of gewoon de reflectie van haar camera?

Is het Nikkie Plessen of Elise Schaap? Eén van de twee zit in een diepe identiteitscrisis.

Dit bericht bekijken op Instagram

Hoe lang Xelly Cabau van Kasbergen moet wachten om haar eerste kindje te ontmoeten is niet bekend, maar van het zusje van Yolanthe hoeft het niet lang meer te duren.

Dit bericht bekijken op Instagram

De zwangere actrice en zoetekauw Kimberley Klaver kan niet kiezen tussen ijs, een milkshake, chocolade en donuts en heeft daarom alles maar door elkaar gegooid.

Dit bericht bekijken op Instagram

Nu Dennis Weening niet langer op een tropisch eiland Expeditie Robinson staat te presenteren, vergeet hij nog wel eens een essentieel voorwerp mee te nemen naar kantoor, namelijk zijn laptop.

Dit bericht bekijken op Instagram

Make-up-koning Leco van Zadelhoff heeft een van zijn favoriete klanten Caroline Tensen getransformeerd tot een godin met bronzen en koraal accenten.

Dit bericht bekijken op Instagram

Nee, dit is niet het RTL Boulevard-panel, maar de persifleerde personages uit het nieuwe seizoen van de TV Kantine. Heleen van Royen is te gast om te vertellen over haar Sexdagboek.

Dit bericht bekijken op Instagram

De kleine Teddy, het schattige dochtertje van Waylon en zijn vriendin Bibi, is zo goed in lachen dat de zanger denkt dat zijn meisje met haar charisma een goede kans op het presidentschap maakt.

Dit bericht bekijken op Instagram

Het haakimperium van pornoster Bobbi Eden wordt steeds groter. Zo zijn haar vrolijke haakpakketjes nu zelfs bij boekenwinkel Bruna verkrijgbaar. ,,Alles zit erin’’, luidt de belofte.

Thomas Berge baalt als een stekker, omdat hij voor de derde achtereenvolgende dag ziek op zijn nest ligt.

Dit bericht bekijken op Instagram

James, het vorig jaar november geboren zoontje van 3JS-zanger Jan Dulles en zijn Caroline, probeert nu al tegen zijn vader op de boksen.

Realityster en kapper Roy Donders gaat volgens eigen zeggen wat rust pakken omdat het ‘stilte voor de storm’ is. Vanaf zondag is hij weer druk met Hart voor muziek en een nieuwe spelshow.

Dit bericht bekijken op Instagram

De flamboyante interieurstylisten Frank Jansen en Rogier Smit, bekend van het SBS 6-programma Paleis voor een prikkie, tonen hoe je zo vrolijk mogelijk van een trap naar beneden loopt.

Dit bericht bekijken op Instagram

Presentator en vogelspotter Eddy Zoey zag op Terschelling door zijn verrekijkers de volgende vogelsoorten: wulpen, rotganzen, lepelaars, kluten, oeverpiepers en kiekendieven.

Dit bericht bekijken op Instagram

De melksnor van Miljuschka Witzenhausen is nog witter dan haar bovengebit.

Dit bericht bekijken op Instagram

Radio 538-dj Coen Swijnenberg maakt het zijn volgers nog één keer duidelijk: hij houdt zielsveel van teckels.

Dit bericht bekijken op Instagram

Fien Vermeulen, presentatrice van onder meer onze Ochtend Show to go, kan met haar ogen dicht en zonder autocorrectie het woord dinsdag typen.

Dit bericht bekijken op Instagram

Zanger Charly Luske heeft, voordat hij en zijn vrouw Tanja Jess in het vliegtuig naar zonnig Mauritius stapten, nog even de tondeuse over zijn borstbegroeiing gehaald.

Dit bericht bekijken op Instagram

Musicalacteur Tommie Christiaan vraagt zich af hoe vaak mannen eigenlijk in de spiegel kijken voordat ze de deur uitgaan.

Dit bericht bekijken op Instagram

De Nederlandse acteur Tygo Gernandt krijgt geen genoeg van zijn spinnende kater Ché die hij zijn grote liefde noemt.

De zwangere Joëlle Witschge en haar verloofde, voetballer Dave Bulthuis, hebben nu het nog kan hun voorlopig laatste vakantie geboekt. Het stel woont als een tijdje in Zuid-Korea en ontspant momenteel in een superdeluxe resort op de Filipijnen.

Dit bericht bekijken op Instagram

Marco Borsato vond bij toeval thuis een onderwaterfilmpje dat hij 21 jaar geleden maakte tijdens een vakantie met zijn vrouw Leontine. Hij vraagt zich anno 2019 af wat ze toen tegen elkaar zeiden.

Voormalig Temptation Island-verleider Alex Maas moet binnenkort superstrak en -droog zijn voor een fotoshoot met killerbodyfanate Fajah Lourens. De twee brengen eind april of begin mei een boek uit over hoe je als man een godenlijf kan krijgen.