Monique is gelukkig met haar ‘grote jongen’ en Dries proost op babynieuws

Radio 538 komt met alterna­tief na afgelast Koningsdag­feest

22 april Nu 538 Oranjedag niet doorgaat komt de radiozender met een alternatief Koningsdagfeest op de radio en online. Dat verklapte 538-dj Frank Dane vanavond in RTL Boulevard. Over de exacte invulling kon hij nog niets zeggen, wel dat een aantal artiesten verspreid over het land zullen optreden. Zónder publiek.