Monique over huwelijksaanzoek André: ‘Ik was in shock’

André Hazes onthulde gisteravond dat hij zijn Monique een huwelijksaanzoek had gedaan. ,,Mijn grote liefde zei JA”, was hij redelijk kort van stof. Zijn 42-jarige verloofde vertelt op haar Instagram uitgebreid over de bijzondere avond die de twee beleefden. ,,Niets vermoedend werd ik opgehaald door mijn vriendin om mee te gaan naar een corona-proof benefiet gala voor haar werk. Zo kwamen wij aan bij het Wereld Museum in Rotterdam, waar het muisstil was.”



Eenmaal in Rotterdam werd ze naar eigen zeggen meegenomen in een sprookje. ,,Op de piano werd Time of my life gespeeld (vanaf dat ik een klein meisje was is dat voor mij hét trouwliedje). Daar achter in die prachtige zaal stond mijn liefde, tussen tientallen witte kaarsjes, ballonnen en bloemen, in smoking! De meters naar hem toe waren zó spannend, want ik voelde natuurlijk in iedere cel wat er ging gebeuren.”