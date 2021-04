Monique uit MAFS heeft nieuwe liefde: ‘Zag dit totaal niet aankomen’

Organisa­tie songfesti­val dolblij met publiek in Ahoy: ‘Konden we alleen maar van dromen’

10:17 De organisatie van het Eurovisie Songfestival in Nederland is dolblij dat er publiek mag worden toegelaten bij de ESF-shows in Ahoy. ,,Dat we de mogelijkheid hebben om het draaiboek van een songfestival mét publiek open te slaan is iets waarvan we alleen maar konden dromen’’, zegt uitvoerend producent Sietse Bakker.