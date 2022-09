Monique Westenberg ontkracht geruchten: ‘André en ik zijn niet samen’

Na de vakantie in Amerika zei Westenberg nog dat zij en Hazes onderzochten welke ‘vorm’ ze als gezin nodig hebben in de toekomst. ‘Het belangrijkste hierin is voor ons dat onze zoon in alle vrijheid tijd met zowel mama als papa kan doorbrengen, waar we samen onszelf kunnen zijn’, schreef ze toen.



Westenberg en Hazes hadden tussen 2014 en 2021 af en aan een relatie.