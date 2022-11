Monique Westenberg over kinderwens: ‘Heb er inmiddels vrede mee dat het er bij één blijft’

Het had ‘grote impact’ op Monique Westenberg om ineens haar kinderwens naast zich neer te moeten leggen toen André Hazes bij haar wegging. ,,We zaten middenin het proces”, zegt de 44-jarige tegen tijdschrift Beau Monde , dat morgen verschijnt.

Hazes verliet Westenberg begin vorig jaar, korte tijd nadat hij haar ten huwelijk had gevraagd. Hij vond vrijwel direct een nieuwe liefde, Sarah van Soelen, met wie hij vervolgens enkele maanden een relatie had. De situatie betekende een abrupt einde van de kinderwens die Monique had. ,,Het heeft grote impact op me gehad om die ineens naast me neer te moeten leggen, omdat we middenin het proces zaten toen André wegging.”

Inmiddels heeft ze er vrede mee dat het bij één zoon blijft, André junior. ,,Daar ben ik al ontzettend dankbaar voor. Die kleine en ik hebben het zo leuk samen. Het is zo’n heerlijk, vrolijk, grappig en leergierig kind. Ik merk nu ook echt dat hij groter wordt en ik gesprekken met hem kan voeren, dat is heel gezellig. Daarnaast heb ik mijn twee honden, dat zijn ook mijn kinderen. En wie weet, kom ik wel een leuke man tegen die zelf vader is”, zegt ze in het blad.

Nieuwe liefde

Ze zegt ook dat Hazes en zij niet meer bij elkaar komen, maar in de Hazes-saga is nooit iets uitgesloten. Hoe dan ook, Westenberg hoopt dat zij en André goed met elkaar blijven, ook als er nieuwe liefdes in het spel zijn.

,,Zoals ik bij mijn ouders en hun nieuwe partners heb gezien - dat wil ik ook voor onze zoon. André en ik zullen voor altijd met elkaar te maken hebben, we worden opa en oma van dezelfde kleinkinderen. Hoe fijn is het dan dat je op deze manier met elkaar om kunt gaan?”

Wie is wie in de wereld van André Hazes? Bekijk het in de interactieve gids hieronder.

