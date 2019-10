Mooie cijfers voor Martiens Cash or Trash, kijkers hebben gemengde gevoelens

‘Als er een kwal tussen zit bij Beste Zangers, wil ik helemaal niet voor diegene zingen’

8:13 Zijn duet uit The Phantom of the Opera met Floor Jansen is 2 miljoen keer bekeken op Youtube - zijn versie van Simon and Garfunkels Sound of Silence 1.7 miljoen maal. Henk Poort maakt in het tv-programma Beste Zangers grote indruk. Nu is hij met zijn solovoorstelling Helden in het theater te zien.