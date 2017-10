Moordlustig Penoza zorgt voor tranen bij kijkers

De makers van Penoza hadden het vooraf al aangekondigd: dit wordt een spectaculaire aflevering. Daar is geen woord van gelogen. In de voorlaatste episode van de hitserie komt de verhaallijn rond Storm (Gijs Naber) tot een hoogtepunt. De schoonzoon van Carmen van Walraven is gaan praten met de politie, maar daar zijn ze in het criminele wereldje niet van gediend. Hoewel Carmen (Monic Hendrickx) de man van haar dochter nog willen beschermen, komt hij zwaar in de problemen als haar voormalige 'zakenpartners' uit Amerika ook ontdekken dat Storm niet te vertrouwen is.



Daarop besluiten zij Berry (Loek Peters) in te schakelen, die net is aangesteld als vervanger van Carmen bij de drugshandel met de Amerikanen. Hij moet de problemen met Storm oplossen en hem uitschakelen. Het zorgt voor een emotionele scène waarin Berry zijn slachtoffer ophaalt uit de speeltuin. Daar is Storm net aan het spelen met zijn dochtertje. ,,Het kartel weet het", krijgt hij te horen van zijn oude bondgenoot. Hoewel Carmen er nog alles aan doet om zijn dood te voorkomen, wordt Storm vervolgens door Berry in het bos doodgeschoten.



Een actie die ook grote gevolgen voor zijn eigen leven lijkt te hebben. Bij terugkomst bij de villa van de Van Walravens treft hij Nathalie (Sigrid ten Napel), de vrouw van Storm. Zij heeft zojuist de boodschap gekregen dat haar man is overleden. Overmand door emoties drukt ze de gaspedaal in en rijdt vol in op de moordenaar van haar echtgenoot. Het is nog onduidelijk of Berry de aanslag overleefd.