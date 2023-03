‘Moordlustige’ Winnie de Poeh heeft Nederlands tintje: ‘Wij maakten de horrorfilm nog toffer én debieler’

filmrecensie Winnie de Poeh en Knorretje richten slachtpar­tij aan in ranzig horrorwerk­je

Het is dik 12 jaar geleden dat we Winnie de Poeh voor het laatst op het witte doek zagen. Wie blij wordt van zijn comeback, verdient een waarschuwing. Déze Poehbeer is een stuk minder aaibaar. Hij is niet alleen dol op honing, maar geniet er evenveel van met een auto langzaam over iemands hoofd heen te rijden.