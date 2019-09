Morad van Radio 1 biedt excuses aan voor antisemitische beller

,,De beller die ik alle ruimte gaf om zijn Jodenhaat uitgebreid toe te lichten, had nooit zo lang aan het woord mogen blijven. De commotie die dat moment heeft veroorzaakt is terecht en dat heeft mij aan het denken gezet. Ik had moeten ingrijpen toen ik doorhad wat voor vlees ik in de kuip had”, zei Morad aan het begin van zijn inbelprogramma.



,,Vanuit mijn nieuwsgierigheid doorvragen was ongepast. Omdat dit soort abjecte ideeën gewoonweg fout zijn. Vanaf het moment dat de grove woorden ‘Jodengespuis’ en ‘uitroeien’ vielen, had ik het gesprek moeten beëindigen. Of de lijn verbreken.” Morad bood excuses aan voor het niet op tijd ingrijpen. ,,Ik begrijp dat ik daarmee mensen heb gekwetst en excuus is daarmee dan ook zeker op zijn plaats. Ik zal mijn best doen ervoor te zorgen dat zoiets nooit meer voorkomt.”