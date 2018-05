Morgan Freeman in shock door beschuldigingen

,,Ik ben verbijsterd dat tachtig jaar van mijn leven in een handomdraai dreigt te worden ondermijnd door de berichten van donderdag", laat Freeman in een tweede verklaring weten, waarin hij ontkent zich onoorbaar te hebben gedragen.



,,Ik wil ook duidelijk zijn: ik heb geen onveilige werkomgevingen gecreëerd. Ik heb geen vrouwen aangevallen. Ik heb geen werk of promotie aangeboden in ruil voor seks. Elke suggestie dat ik dat heb gedaan is volledig onjuist."



Zestien mensen hebben zich tegenover CNN uitgesproken over ongepast gedrag en intimidatie door Freeman, acht van hen zeggen slachtoffer te zijn van de acteur.