Mr. Frank Visser opent deuren voor juridische hulp in nieuw programma

Monsterhit in België, Kim zwanger; Jaap Reesema is niet te stoppen

17 augustus Zanger Jaap Reesema beleeft de mooiste dagen van zijn leven. Eerst kwam hij erachter dat zijn vrouw Kim Kötter in verwachting is van een derde kindje en gisteren werd zijn samenwerking met Regi en OT uitgeroepen tot Zomerhit van het Jaar in België. ,,Als het daar goed gaat, moet ik misschien wel verhuizen.”