'Musea moeten niet gaan voor veel, maar voor nieuw publiek'

In het advies, genaamd In wankel evenwicht, zegt de raad dat er aan de ene kant een 'zonnig beeld' is door de veelheid aan creativiteit en kwaliteit in musea, door fraaie aanwinsten voor de collecties, door almaar stijgende bezoekersaantallen en door toename van particuliere musea. Zondag bijvoorbeeld opent er weer een: No Hero in Delden.