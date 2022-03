Museum en theater stromen nog niet vol: ‘Ouderen huiverig vanwege corona’

CoronavirusDe laatste coronamaatregelen zijn deze week afgeschaft, maar een terugkeer naar het oude normaal zit er voor een deel van de bevolking nog niet in. Uit angst voor besmetting mijden zij drukke evenementen. Zo is de Nijmeegse Vierdaagse voor het eerst in jaren niet vol.

Ze stonden er zelf ook van te kijken, een paar weken geleden, de programmeurs bij het theater in Sneek: voor de voorstellingen van topcabaretiers als Youp van ’t Hek en Theo Maassen, die voor de coronacrisis altijd in een mum van tijd uitverkocht waren, bleven nog lange tijd kaarten over. Wie op 20 mei in het Friese theater naar Van ’t Hek wil, komt inmiddels wel op een wachtlijst terecht. Maar voor een avondje Maassen, drie dagen later in Sneek, zijn nog kaarten beschikbaar.

,,De kaartverkoop loopt minder hard dan voor corona, succesnummers staan nog niet altijd voor volle zalen’’, erkent Siebe Weide, waarnemend directeur van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties. ,,Kwetsbare personen en ouderen zijn voorzichtig vanwege een vermeend risico op corona.’’

De tekst gaat verder na het kader.

Huidige coronasituatie Nu zo goed als alle coronamaatregelen van tafel zijn, grijpt het coronavirus in Europa weer om zich heen. Duitsland registreerde donderdag meer dan 300.000 nieuwe coronavirusinfecties, een dagrecord. In het Verenigd Koninkrijk, België en Frankrijk loopt het aantal ziekenhuisopnames op en is de piek nog niet bereikt. In de Nederlandse ziekenhuizen is de situatie redelijk stabiel. In de groepen met hogere leeftijd zijn wel meer ziekenhuisopnamen te zien, dat aantal loopt mogelijk nog verder op. Volgens de Gezondheidsraad is sprake van ‘een hoge mate van onzekerheid’ over het verloop van het aantal infecties voor de komende weken.

Het Noord Nederlands Orkest blies vorige week een concert in Drachten af omdat er maar 33 kaarten waren verkocht. Ook in andere plaatsen valt de belangstelling voor de symfonische concerten behoorlijk tegen. ,,Wij hebben relatief veel oudere bezoekers en veel van hen durven het nog niet aan’', verklaarde orkestdirecteur Liesbeth Kok in de Leeuwarder Courant.

Knaldrang

Jeroen Bartelse, directeur van de Utrechtse concertzaal TivoliVredenburg, ziet grote verschillen per generatie bezoekers. ,,De jongeren hebben een ongelooflijke knaldrang, zij willen nu echt het nachtleven in. Veel evenementen voor die doelgroep zijn bij ons uitverkocht. Bij ouderen bespeuren wij ook huiverigheid om weer naar concerten te gaan, vanwege het coronavirus. Wij zien om die reden dat de kaartverkoop met name bij klassieke concerten en bij optredens van artiesten die nog geen gevestigde naam hebben aanzienlijk achterblijft.’’



En dan ziet de Tivoli-directeur nog een derde groep, van vooral mensen van middelbare leeftijd, waar nog iets heel anders speelt. ,,De concurrentie is heel hevig, deze mensen moeten zo veel inhalen. Trouwerijen, verjaardagen, werkborrels: hun agenda’s stromen nu vol met dit soort gebeurtenissen.’’

Volledig scherm ,,De jongeren hebben een ongelooflijke knaldrang, zij willen nu echt het nachtleven in. Veel evenementen voor die doelgroep zijn bij ons wel uitverkocht." © ANP / ANP Kippa

Toeristen

Ook de musea trekken bepaald nog geen volle zalen. In de bezoekersaantallen is, ook nu de coronabeperkingen zijn opgeheven, een enorme knauw te zien. Totaal zal het aantal museumbezoekers eind dit jaar uitkomen op slechts de helft van het aantal in 2019, vóór corona, voorspelt adviesbureau Berenschot.

Dat komt deels doordat de buitenlandse toeristen nog wegblijven, verklaart Janneke Visser van de Museumvereniging. ,,Zij maakten voor corona 30 procent uit van het totale aantal museumbezoeken in Nederland. Daarnaast zien we dat vaste bezoekers met een Museumkaart minder vaak naar het museum gaan dan voorheen.’’ De musea vermoeden dat de angst voor corona daarin een rol speelt. ,,Een deel van de mensen is nog voorzichtig, zij vermijden drukte omdat ze de ziekte niet op willen lopen.’’

Vierdaagse

Ook de Nijmeegse Vierdaagse kampt met een unieke situatie. Al jaren moet er geloot worden, omdat zich meer mensen inschrijven dan er aan het wandelfestijn kunnen meedoen (maximaal 49.000 deelnemers). Maar gistermiddag, vlak voor de sluiting van de inschrijftermijn, waren nog zo’n 5000 plekken te vergeven. In april begint daarom een na-inschrijving voor wandelaars die alsnog mee willen doen. ,,Mensen zijn nog voorzichtig, omdat corona niet weg is’’, verklaart woordvoerster Babs Rijke het tegenvallende animo. Afgelopen twee jaar werd het massa-evenement afgelast vanwege de risico's op verspreiding van corona.

Quote Corona is niet voorbij. Elke dag raken gemiddeld nog 45.000 mensen besmet, we kunnen er vergif op innemen dat er nieuwe varianten ontstaan Eva Kiliç-Parro de la Paz

Voorzichtig

Eva Kiliç-Parro de la Paz is niet oud (48), maar wel voorzichtig. Evenementen laat ze voorlopig aan zich voorbijgaan. En als ze een keer met haar zoontje naar de bioscoop gaat, doet ze dat op zondagochtend. ,,Ik heb astma, dus corona komt bij mij hard aan. Je hoort nu overal: corona is voorbij. Maar corona is niet voorbij. Elke dag raken gemiddeld nog 45.000 mensen besmet, we kunnen er vergif op innemen dat er nieuwe varianten ontstaan. En wat zijn de langetermijneffecten van het virus in ons lichaam? Daar is nog altijd weinig over bekend.’’

Het kabinet nam gisteren een advies van de Gezondheidsraad over om (naast 70-plussers) ook zestigers een tweede booster aan te bieden, omdat de coronagolf langer aanhoudt dan gedacht. Ook kwetsbare mensen onder de 60 zouden in aanmerking moeten komen voor een extra oppepprik, vindt Kiliç-Parro de la Paz, die daar op Twitter (#VoorOnsGeenGriepje) aandacht voor vraagt.

Zij is niet de enige. ,,Hoewel we begrijpen dat gezonde mensen heel graag weer alles terug bij normaal willen hebben, voelen de versoepelingen voor ons alsof we vogelvrij zijn verklaard’’, schreef de actiegroep #VergeetOnsNietErnst vorige week in een brief aan het ministerie van Volksgezondheid. Omdat er mensen zijn die zelfs na vier vaccinaties geen antistoffen tegen het coronavirus hebben, zouden mondkapjes verplicht moeten blijven in ziekenhuizen, zorginstellingen en het ov, stelt de actiegroep. Die pleit ook voor een ‘kwetsbarenuurtje’ in supermarkten, gemeentehuizen en andere overheidsinstellingen.

Volledig scherm Een uitvoering van de Matthäus-Passion in de Grote Kerk in Naarden, voor coronatijd. © ANP / ANP

1,5 meter

Sommige zalen en orkesten overwegen ondertussen zelf om concerten terug te laten keren waarbij bezoekers 1,5 meter afstand houden, zegt Tivoli-directeur Bartelse. Als woordvoerder van de Taskforce Culturele en Creatieve Sector zit hij regelmatig met de overheid om tafel om over de coronaproblematiek te overleggen. De taskforce pleit beslist niet voor nieuwe coronamaatregelen. Maar: ,,We willen er voor iedereen zijn. Er zijn er ook publieksgroepen waar je met het oog op gezondheid iets extra’s voor wilt doen.’’

Ook bij de uitvoeringen van de Matthäus Passion door The Bach Choir & Orchestra in kerken in het hele land staan de stoelen komende weken wat verder uit elkaar dan vóór corona, zegt woordvoerder Susanne Stoker. ,,Waar mogelijk zetten we bewust meer stoelen neer dan bezoekers, zodat mensen niet als haringen in een ton zitten.’’

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: