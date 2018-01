Musical Cats komt eind dit jaar weer naar Nederland

update Toestand van Barbie stabiel na spoedopname in ziekenhuis

18:54 Er zijn grote zorgen over Samantha de Jong (28), beter bekend als Barbie. De Haagse realityster is vanmorgen na een noodoproep per ambulance met spoed opgenomen in het HagaZiekenhuis in Den Haag. De situatie zou ‘zeer ernstig’ zijn, maar haar toestand is stabiel.