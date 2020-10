Musical Soldaat van Oranje sluit deuren voor zeker een maand

Altijd al iets van Michael Jackson willen bezitten? Dit is jouw kans

12 oktober Voor de echte fans van Michael Jackson is het een droom: iets bezitten wat ooit in huis stond bij the King of Pop. Wie er wat geld voor over heeft, kan zijn of haar droom waarmaken: tot eind volgende week kun je meebieden op een veiling waar bezittingen van MJ worden verkocht.