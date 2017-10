Musical The Lion King passeert 700.000 bezoekers

The Lion King is gebaseerd op de gelijknamige Disney-film uit 1994 over leeuwenwelpje Simba dat moet vluchten als zijn oom Scar zijn vader Mufasa vermoordt en de macht grijpt. De musical ging in 1997 in première op Broadway. Tussen 2004 en 2006 was er al een Nederlandse versie van The Lion King te zien in het Circustheater.