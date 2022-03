Musicals na coronabesmettingen weer hervat

Video Wil­lem-Alexander: ‘Máxima helpen bij het uitmesten van de stal? Nou, zij komt er vast wel uit’

In het kader van vrijwilligersactie NLdoet gingen koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan de slag op een zorgboerderij in Brielle. De koningin op kaplaarzen in de mest, de vorst met een schoonmaakdoekje.

12 maart