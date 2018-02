Musicalster Pia Douwes wil eindelijk eens haar privékant laten zien

Country en blues is misschien niet wat musicalliefhebbers associëren met Pia Douwes. Toch komt vanavond ook haar privé muzieksmaak aan bod tijdens het concert After All This Time in het DeLaMar Theater. ,,Ik wil ook de privé-Pia laten zien", zegt ze.

Aanleiding voor het eenmalige concert in Amsterdam is de cd die Pia Douwes onlangs uitbracht. Op het album staan dertien nummers uit wereldberoemde musicals die ze zong tijdens haar theatercarrière die al meer dan dertig jaar omvat. Tijdens het concert After All This Time vertelt Pia ook persoonlijke verhalen en anekdotes die ze op de podia in binnen- en buitenland heeft meegemaakt of wat haar raakte.

Pia: ,,Mensen kennen me van musicals, maar ik zie mezelf als zangeres, actrice en danseres met als als specialisatie musical. Ik zing ook heel graag folk, country en blues, een kant die veel mensen niet van me gewend zijn. Ik vind het leuk om naast de veertien nummers van de cd ook een andere kant van mezelf te laten horen. Misschien is het een voorproefje voor later na de musicals. Ik zing in Duitsland ook pop en country en heb zes toneelstukken gedaan. Buiten Nederland zijn mensen minder in hokjes aan het denken."

Vertaald

Voor het in Wenen opgenomen album After All This Time koos Pia bewust alleen Engelstalige nummers. ,,Meerdere talen door elkaar op één album vind ik vreemd." Drie Duitse nummers zijn daarom op haar verzoek naar het Engels vertaald door Charles Hart, tekstschrijver van The Phantom of the Opera en Aspects of Love. Zo werd het beroemde lied Mijn leven is van mij uit de musical Elisabeth I Live this Life for Me. En het Duitstalige nummer Die Welt gehört mir uit de productie Der Besuch der alten Dame werd in het Engels Queen of the World. Hart vertaalde het Duitstalige lied Milady ist zurück uit de Duitse versie van 3 Musketiers als Milady is a Phoenix.

Pia: ,,De in het Engels vertaalde nummers zijn nieuw voor mij en meteen ook de moeilijkste nummers van de hele avond. Mijn stem is er toch gewend aan geraakt om deze nummers in het Duits of Nederlands te zingen. Ik vind het dus heel spannend."

Oostenrijk

Pia Douwes had nooit eerder een soloalbum gemaakt. ,,Toen ik door mijn cd-collectie bladerde telde ik 65 cd's waarop ik te horen ben, vaak verzamel-cd's, musical-cd's of albums van anderen. Dit album bevat alle prachtige nummers die een grote rol hebben gespeeld in mijn carrière."