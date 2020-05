Muzieklegendes over Little Richard: ‘Als ik zijn muziek beluisterde, kon ik God horen’

Paul McCartney werd al op jonge leeftijd aangetrokken tot de muziek van Little Richard. McCartney raakte zo geïnspireerd door de muzikant, dat hij zijn laatste schooldag aan het Liverpool Institute for Boys vierde door op een bureau te springen met een gitaar om zijn nek. Hij zong toen de hits ‘Long Tall Sally’ en ‘Tutti Frutti’. ,,Little Richard was een stem uit de hemel of de hel, of beide”, zei Paul over de kenmerkende stem, zo staat in het boek ‘Tune In: The Beatles: All These Years’. ,,Zijn schreeuwende stem leek uit het topje van zijn hoofd te komen. Ik probeerde het te doen en op een dag kon ik het. Maar je moest alle remmingen kwijtspelen om het te kunnen.”