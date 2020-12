Muziekpers: Eefje de Visser maakte beste album van 2020

Adviseurs ex-verloofde Johnny doen aangifte tegen familie De Mol

30 november De juridisch adviseurs van Shima Kaes, de ex-verloofde van Johnny de Mol, hebben aangifte gedaan tegen de presentator en zijn vader John. Volgens Karim Aachboun en Ad Aerts hebben vader en zoon De Mol een valse aangifte gedaan. Dat meldt het tweetal door middel van een persbericht, verspreid via sociale media. Het OM in Amsterdam kon vanvond niet direct bevestigen of de aangiftes zijn binnengekomen.