Muziekwereld houdt adem in: nieuwe nummer dj Avicii (1989-2018) verschijnt vanavond

Kort voor zijn overlijden had Tim Bergling net zijn nieuwe album voltooid. Dat verschijnt op 6 juni dit jaar onder de naam TIM. Ook het nummer SOS staat daarop. Volgens zijn familie, zo lieten ze onlangs weten, liet Avicii een flinke verzameling liedjes achter die bijna klaar waren, inclusief notities, e-mailconversaties en sms-berichten over het werk. De componisten met wie Avicii lang samenwerkte, hebben de nummers voltooid. ,,We willen dit materiaal graag delen met al zijn fans over de hele wereld’’, aldus de familie die na de dood van de dj de Tim Bergling Foundation oprichtte: een organisatie die zich onder meer zal inzetten voor zelfmoordpreventie onder jongeren en twintigers. De opbrengsten van SOS en het album gaan naar de stichting.

Het nummer SOS is een samenwerking van Avicii met zanger Aloe Blacc die ook zong op zijn megahit Wake Me Up. Volgens Blacc schreef zijn goede vriend Tim Bergling de lyrics 'recht uit zijn hart en vanuit zijn persoonlijke strijd’. ,,Hij wilde mensen die help nodig hebben de goede woorden geven”, aldus Blacc. Op het album staat ook een nummer dat is ingezongen door Coldplay-voorman Chris Martin. Producer Carl Falk, die hielp het album te voltooien, zei recent erg onder de indruk te zijn van de liedteksten die de dj voor zijn dood schreef. ,,Ik hoor daarin een eenzame persoon met grote emoties waarover hij maar met weinig mensen kon praten. Ik vermoed dat hij muziek gebruikte om aan de realiteit te ontsnappen. Dat maakt het album erg belangrijk. Alles wat Tim wilde zeggen zit er wat mij betreft namelijk in.”

De vader van Tim Bergling vertelde onlangs dat aan de New York Times dat hij nog altijd in het duister tast over de plotselinge dood van zijn zoon. ,,Hij heeft geen brief achtergelaten. En niets wees erop dat hij zich van het leven zou beroven.”Volgens de vader is de hele familie nog steeds in shock. ,,We zijn getraumatiseerd. Het enige wat we nu nog willen is rust en luisteren naar zijn muziek.”

Lees verder onder het korte voorproefje van SOS

Gezondheid

Avicii, die voor zijn overlijden worstelde met psychische problemen, werd vorig jaar april dood aangetroffen in zijn hotelkamer Muscat, de hoofdstad van Oman. Bergling, dankzij wereldhits als Levels (2011), Wake Me Up (2013) en Hey Brother (2013) één van de populairste deejays van de planeet geworden, maakte op zijn 27ste rigoureus een einde aan zijn bestaan als toerend artiest en zwoor alle publiciteit af. Hij staakte zijn toernee in 2016, maar ging door met het maken van muziek in de studio. In muziekblad Billboard zei hij later dat hij de keuze vooral had gemaakt vanwege zijn gezondheid. ,,De hele dancewereld is niet aan mij besteed. Het ligt echt niet aan de muziek of aan de shows, maar om alles eromheen’', aldus de dj die zijn pseudoniem Avicii baseerde op Avīci: het laagste niveau in de boeddhistische hel.

Draaien voelde nooit natuurlijk aan voor de Zweed. ,,Ik ben meer het introverte type en het was altijd moeilijk voor me. Ik denk dat ik te veel negatieve energie aan boord heb genomen”, vertelde hij eens. De erg verlegen Bergling was feitelijk een nerd-achtige tiener die het liefst uren met zijn laptop op zijn slaapkamer bivakkeerde. Toen de producties van het wonderkind mondiale successen werden, dempte hij zijn zenuwen voor massa-optredens met steeds meer alcohol. Het leidde tot drie ziekenhuisopnames met onder meer een ontstoken alvleesklier en galblaas en blinde darm die moest worden verwijderd.