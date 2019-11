Muziekwereld in rep en roer: Rage Against The Machine na 9 jaar weer bij elkaar

Sensatie in de metalscene: Rage Against The Machine is na een pauze van negen jaar weer bij elkaar. Dat heeft de eigenzinnige metalband uit Los Angeles vandaag op Instagram bekendgemaakt. De groep rondom rapper Zack de La Rocha en gitarist Tom Morello is volgend jaar headliner op Coachella, een van de grootste festivals van de wereld.

Rage Against The Machine veroverde in de jaren negentig in sneltreinvaart de wereld met hun eigenzinnige mix van rap, heavy metal en punk, gekoppeld aan energieke concerten en zeer uitgesproken politiek getinte teksten.

De groep scoorde in het alternatieve circuit een monsterhit met het kapotgedraaide Killing In The Name (met de bekende lyric ‘fuck you, I won’t do what you tell me’).

Pinkpop?

Met de reünie van Rage Against The Machine is een optreden op Pinkpop opeens geen ondenkbare optie. De band was in 2008 headliner op het Limburgse festival en veroorzaakte met het twee uur durende concert een lichte aardbeving op de festivalweide. De Amerikaanse band stond ook in 1993, 1994 en 1996 in Landgraaf.