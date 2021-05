Muzikale herinnering in beeld: ‘Door deze song voelde ik dat het goed kwam’

Muziekpo­dia krijgen 1,5 miljoen euro van cultuur­fonds

11:06 Het Kickstart Cultuurfonds heeft voor 46 muziekpodia een bedrag van in totaal 1,5 miljoen euro uitgetrokken. Dat geld moet gebruikt worden voor het coronaproof maken van de locaties. Zo krijgen de Melkweg in Amsterdam, Grote Kerk in Naarden en het PAARD in Den Haag een deel van het bedrag.