Muzikale herinnering in beeld: ‘Stikverliefd in de zomer van 1968’

Noa schaamt zich soms voor moeder Linda de Mol: ‘Je hóéft niet alles te vertellen’

20 april Noa Vahle is gek op haar moeder Linda de Mol, maar af en toe staat het schaamrood haar op de wangen. Dat vertelt ze in een uitgebreid interview in het blad LINDA, waarin ze bijzonder openhartig is over haar leven. ,,Toen ze in Linda’s Zomerweek heel erg met Anouk ging meepraten over die 23 centimeter van haar mannen, heb ik me ook wel een beetje geschaamd”, aldus de 21-jarige Noa.