Mysterie rond prinses Charlène van Monaco: wat er wél speelt weet niemand

Om te beginnen even een misverstand uit de wereld helpen. Nee, prinses Charlène (43) en Prins Albert (63) van Monaco hebben géén huwelijksproblemen. Dat wil de prins zelf graag benadrukken. ,,Wij hebben geen relatieproblemen. Ons huwelijk loopt geen gevaar’’, zei hij een paar dagen geleden in een interview met het serieuze weekblad Paris Match.

Om dan maar meteen álle geruchten uit de wereld te helpen, gaf hij ook een interview aan roddelblad People. De vraag was wat er toch aan de hand was met zijn vrouw. ,,Nee, het is geen corona. Het is geen kanker. En om aan alle speculaties een eind te maken: nee, het heeft ook niets met plastische chirurgie te maken.’’ En, niet te vergeten: ,,Wij hebben géén relatieproblemen.’’



Prinses Charlène en prins Albert – nu 10 jaar getrouwd – houden al weer maandenlang royaltywatchers en roddelpers in hun greep. Want dat er íets is gebeurd, staat wel vast.



In maart van dit jaar nam Charlène het vliegtuig naar haar vaderland, Zuid-Afrika. Ze woonde daar de begrafenis bij van een Zulu-koning. En daarna bleef Charlène héél lang weg.

Ziek geworden in Afrika

Wat bleek? Ze was in Zuid-Afrika ziek geworden. Dat was in mei en het werd eind juni bekendgemaakt. ‘Een ernstige keel-, neus- en oorinfectie’, was de officiële lezing. Charlène moest tijdens haar verblijf in Zuid-Afrika verschillende keren worden geopereerd.



Pas na acht maanden keerde de prinses begin deze maand weer terug. Op 8 november postte ze een foto op haar Instagram-account van zichzelf herenigd met Prins Albert en hun zes jaar oude tweeling, Gabriella en Jacques. ‘Iedereen bedankt die me heeft gesteund’, schreef ze erbij.



De laatste Insta-foto van daarvóór was van 26 oktober, genomen in Zuid-Afrika. Toen poseerde ze met haar roemruchte ‘half hawk’- kapsel, met een deels kaal geschoren hoofd, en met haar mini-hondje in haar armen: ‘Hij is vannacht overleden. Er is iemand over hem heen gereden’.



,,Alsof haar maandenlange infectie en de scheiding van haar familie nog niet genoeg waren, is nu ook nog haar huisdier overleden’’, was de tranentrekkende samenvatting van de Zuid-Afrikaanse nieuwswebsite IOL.

December vorig jaar: met een heel opvallend kapsel.

Verdrietig, vermagerd en ongelukkig

Maar het kon nóg erger. Charlène was terug in Monaco en zag er volgens kenners verdrietig, vermagerd en ongelukkig uit. Prins Albert ontkende het niet: ,,Ze heeft last van een zware vermoeidheid. Niet alleen lichamelijk. Ze heeft rust en begeleiding nodig.’’

En het werd nóg erger. Charlène werd daarna opgenomen in een speciale kliniek, ‘ergens buiten Monaco’. ,,Ze was volledig uitgeput. Lichamelijk en emotioneel’’, zei Albert. De opname was geheel vrijwillig. Charlène wilde het zelf, aldus Albert. ,,We hebben het samen besproken, met haar broers en schoonzus erbij. Ze wist wat ze nodig had: rust en professionele medische begeleiding.’’

De nationale feestdag van Monaco, op 19 november, kreeg daardoor een treurig tintje. Het feest ging door, maar Prins Albert verscheen dit keer alleen met de tweeling op het balkon van het prinselijk paleis.

Gabriella hield voor het oog van de camera’s een papier omhoog met de tekst ‘we miss you mommy’ en naast haar stond Jacques met zo’n zelfde soort papier met daarop de woorden: ‘we love you mommy’. Allebei hadden ze met rode viltstift hartjes op het papier getekend.

Prins Albert met zijn tweeling: prinses Gabriella en prins Jacques tonen blaadjes met teksten voor hun moeder.

Roddelpers draait overuren

Daarmee was het drama compleet. En daardoor draaide de roddelpers overuren. En daardoor zag de prins zich dus weer genoodzaakt om in interviews duidelijk te maken wat er allemaal níet speelt: corona, kanker, plastische chirurgie of de echtelijke sponde. Maar wat er dan precies wèl speelt weet niemand.

Hoe dan ook: de prinses bevindt zich in goed/slecht gezelschap. In de prinselijke familie van Monaco – de Grimaldi’s – zijn er maar weinigen die van geboorte tot dood een kabbelend leven leiden. Alberts vader Rainier III trouwde met Hollywoordster Grace Kelly die overleed na een auto-ongeluk in 1982. Alberts zus Stéphanie poogde tevergeefs zangeres te worden maar werd vooral bekend door haar vele mislukte huwelijken en relaties, met onder meer een bodyguard en een circusartiest.



En Prins Albert zelf is gewoon gelukkig getrouwd. Hij moet alleen nog even die zaak afhandelen van de 34-jarige Braziliaanse vrouw die zegt van hem een 16-jarige zoon te hebben. Ze wil hem volgend jaar voor de rechter slepen.