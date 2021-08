Mysterieus filmpje over nieuw seizoen Wie is de Mol? duikt op

Het is een hersenkraker voor de Molloten, de trouwe fanschare van spelprogramma Wie is de Mol?. De makers hebben een mysterieus filmpje online gezet, waarbij een gemaskerd figuur erop hint dat kijkers zaterdag al de Mol kunnen ontmaskeren. Dat is maar liefst vier maanden voor de eerste uitzending.

In het zeventien seconden durende filmpje wordt een link gedeeld naar een livestream die zaterdagavond om 20.30 uur online gaat. Wat kijkers dan te zien krijgen, is nog totaal onduidelijk. Presentator Rik van de Westelaken wil er slechts dit over kwijt: ,,We gaan iets doen wat we in 22 jaar nog niet eerder hebben gedaan. Op zaterdagavond bieden we alle fans de kans om via een livestream nu al de Mol te ontmaskeren. Een historisch moment in de geschiedenis van Wie is de Mol?. Dat vind ik persoonlijk ook erg spannend!”

Hint de presentator op de bekendmaking van de kandidaten? Dat zou opvallend zijn, want normaal gesproken worden de traditionele aanwijzingen dichter op de start van het seizoen gedeeld. De eerste uitzending is op zaterdag 1 januari 2022.

Krijgen we dan misschien twee Mollen? Of zit er juist een hint verborgen in het masker, dat uit Venetië lijkt te komen?

Opnames

Waar Van de Westelaken momenteel uithangt, weten we niet. Op zijn Instagram-account, waar de presentator in het verleden vaker aanwijzingen achterliet over een nieuw seizoen, is sinds begin juli niets meer gepost. Is hij in het buitenland bij de opnames? Of zijn die al achter de rug?

Begin maart keken 3,3 miljoen mensen naar de ontknoping van AVROTROS-programma Wie is de Mol?. In dit 21ste seizoen saboteerde de Mol, actrice Renée Fokker, erop los. Dat ging haar zo goed af, dat ze zorgde voor de laagste geldpot in de historie van het spelprogramma.

De livestream is zaterdag om 20.30 uur te volgen op wieisdemol.nl/live.

Volledig scherm In een geheimzinnig filmpje van Wie is de mol? dook dit gemaskerde figuur op. © AVROTROS