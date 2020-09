Mysterieus skelet maakt tongen los bij recordstart The Masked Singer

Het tweede seizoen van The Masked Singer is met recordcijfers van start gegaan op RTL 4: bijna 2 miljoen mensen zagen gisteravond hoe de identiteit van de gracieuze vuurvogel werd onthuld. Op Twitter speculeerden kijkers echter vooral over het mysterieuze skelet; want zit daarin nu een topmodel of een nieuwslezeres?

De zangwedstrijd noteerde met 1,966 miljoen kijkers voor de seizoensaftrap meteen zijn best bekeken aflevering ooit. De uitzending versloeg de finale van het vorige seizoen, waarin 1,931 miljoen kijkers zagen hoe de robot werd onthuld. Het is de zoveelste kers op de taart voor presentator en ‘onderkoning van RTL’ Ruben Nicolai, die gisteravond zelfs het Achtuurjournaal van de NOS (1,937 miljoen kijkers) het nakijken gaf.



In The Masked Singer treden onherkenbaar vermomde BN’ers op van wie meestal niet bekend is dat ze kunnen zingen. De teams van Gerard Joling en Buddy Vedder en van Carlo Boszhard en Loretta Schrijver moeten vervolgens raden welke collega’s schuilgaan achter de kleurrijke uitdossingen van bijvoorbeeld een lama of kameleon.



Gisteravond verschenen de eerste vijf karakters ten tonele, onder wie de sierlijke vuurvogel. Na haar uitvoeringen van Lady Gaga’s Poker Face en Tina Turners Private Dancer zette Buddy Vedder zijn geld op Heel Holland Bakt-gezicht Janny van der Heijden, terwijl Loretta het hield op Imca Marina. De eensgezinde Gerard en Carlo bleken uiteindelijk gelijk te hebben: onder het masker zat zangeres Willeke Alberti:

Skelet

Op Twitter, waar het programma al snel trending topic was, spraken kijkers echter vooral over het frêle skelet. Voor talloze toeschouwers was het overduidelijk: daarachter gaat Kim Feenstra schuil. De hints uit het introductiefilmpje passen immers goed bij het topmodel, klonk het.

Het skelet zei bijvoorbeeld ‘vol leven’ te zitten - en Kim is momenteel in verwachting. Droeg het karakter daarom zo’n wijde rok? En haar oproep om een boek ‘niet te beoordelen op zijn cover’, zegt ze daarmee dat een model meer is dan een knappe verschijning? Dan was er nog die sporthint: het skelet is dol op snelheid. Zou kunnen, beredeneerden sommigen, aangezien Kim eerder meedeed aan de Jumbo Racedagen in Zandvoort.



De uitspraak van het skelet dat ‘nieuwe tijden’ aanbreken, deed de BN’er-teams vooral denken aan de gelijknamige spin-off van Goede Tijden, Slechte Tijden, waarna de naam van actrice Holly Mae Brood werd genoemd. Maar het karakter sprak van nieuwe tijden met ‘meer verantwoordelijkheid’ - gaat dat over haar baby?



Tot slot zei het skelet nog dat het niet haar eerste competitie is. Klopt ook: Kim werd bekend dankzij Holland’s Next Top Model. En ze deed mee aan Het Perfecte Plaatje, maar won niet: zei ze daarom dat ze ‘zeker niet perfect’ is?

Volledig scherm Kim Feenstra. © BrunoPress

Met de dezelfde hints kun je echter ook andere conclusies trekken, bleek uit de tweets. Want de zwangere NOS-nieuwslezeres Amber Brantsen zit ook ‘vol leven’ in aanloop naar ‘meer verantwoordelijkheid’. En het boek kan letterlijk zijn: zij publiceerde onlangs haar eerste werk over haar ervaringen met anorexia. Daarnaast is Amber een bekende Formule 1-fan, ze maakt er zelfs een podcast over.

Wie daadwerkelijk in het pak zit, wordt pas later duidelijk. Het skelet zit nog in de show en volgende week maken eerst vijf nieuwe personages hun opwachting.

Volledig scherm Amber Brantsen. © ANP Kippa

Winnaar van de avond

The Masked Singer was met bijna 2 miljoen kijkers het best bekeken programma van gisteren volgens de Stichting KijkOnderzoek. De top 10 ziet er zo uit:

1. The Masked Singer, RTL4: 1.966.000

2. Journaal 20 uur, NPO 1: 1.937.000

3. Journaal 18 uur, NPO 1: 1.330.000

4. Half acht nieuws, RTL 4: 1.281.000

5. EenVandaag, NPO 1: 1.250.000

6. Jinek, RTL 4: 1.225.000

7. Gesprek met de minister-president, NPO 1: 1.180.000

8. Bed en breakfast, NPO 1: 1.061.000

9. De Rijdende rechter, NPO 1: 998.000

10. Vooravond, NPO 1: 965.000

We spraken onlangs de winnaar van het vorige seizoen, operazangeres Tania Kross: