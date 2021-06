Na 30 jaar naakte lijven valt het doek voor Anybody: ‘Nu meer bestaansrecht dan ooit’

interviewMet het verdwijnen van Viva valt ook het doek voor de bekendste tijdschriftrubiek van Nederland. De blote lijven in Anybody zijn het eerste waar menig lezer naartoe bladert, maar de rubriek draait om meer dan plaatjes kijken. ,,Nu fillers en filters je om de oren vliegen, heeft Anybody meer bestaansrecht dan ooit.’’

Al 30 jaar viert Viva met de rubriek ‘echte’ lijven, zonder opsmuk en met al hun imperfecties. Voor hoofdredacteur Debby Gerritsen tellen vooral de interviews bij de foto’s. Zoals van de vrouw die anorexia had en in een kliniek terechtkwam.

Daar was Anybody volgens Gerritsen ‘lesmateriaal’, het bewijs dat alle lichamen mooi zijn. Toen de vrouw haar eetstoornis onder controle had en de kliniek kon verlaten, ging ze zelf uit de kleren voor het blad. ,,Als de ultieme overwinning’’, zegt Gerritsen.

Quote De taboes zijn nog niet op. Er is nog genoeg te bespreken Debby Gerritsen

Taboes doorbreken deed het blad vaker. Gerritsen denkt aan het onderzoek dat Viva in de jaren 80 deed naar ongewenste intimiteiten op het werk. ,,Daar werd toen niet over gesproken’’, zegt ze. ,,Maar in die tijd werden vrouwen ook door collega’s in hun billen geknepen. Toen wij erover schreven, werden er Kamervragen gesteld.’’

Ze wijst daarnaast op de hashtag #IkOok. Die riep het blad in 2017 in het leven voor vrouwen die te maken hebben gehad met seksueel misbruik. Door te zien dat ze niet alleen zijn, staan ze samen sterk, was de gedachte. Het gebeurde nog voordat de hashtag #metoo wereldnieuws werd. ,,Over taboes doorbreken moet je niet praten, dat moet je doén’’, beschrijft Gerritsen haar motto.

Persoonlijke column

Zelf deed ze het onlangs met een persoonlijke column, naar aanleiding van de moord op Sarah Everard uit Londen. De hoofdredacteur schreef dat ze in het verleden voor haar huis was aangevallen en was verkracht in een nachtclub. Niet alleen zij, maar ook haar vriendinnen fietsen ‘s avonds regelmatig om als ze een man zien lopen. Vrouwen leren immers al van jongs af aan dat het niet veilig is op straat. Althans, niet voor hen.

‘Wanneer komt het moment dat we veilig buiten kunnen sporten, lopen of gewoon ‘zijn’ zonder het gevaar te lopen aangevallen, verkracht of vermoord te worden?’ schreef ze. ,,Als je open bent, krijg je openheid terug’’, zegt ze er nu over.

Volledig scherm Debby Gerritsen, hoofdredacteur van Viva. © Carin Verbruggen

Die openheid is ook het sleutelwoord van het Viva-forum op de website van het blad. Daar delen vrouwen al sinds 2004 hun zielenroerselen en wisselen ze advies uit. Ook daar gaat de stekker uit. De functie doet denken aan die van de Viva400, die ook verdwijnt. Jaarlijks kunnen lezeressen succesvolle en inspirerende vrouwen nomineren en zo in het zonnetje zetten. ,,Vrouwen supporten vrouwen, daar draait het om’’, zegt Gerritsen. ,,Zoveel talent heeft daardoor een podium gekregen. Dat is emancipatie.’’

Volledig scherm De cover van de nieuwste Viva. © DPG Media

Gesloten verkooppunten

Body positivity, inclusiviteit, feminisme, de thema’s zijn actueler dan ooit. Voer voor een levensvatbaar tijdschrift, zou je zeggen. ,,Nu fillers en filters je op sociale media om de oren vliegen, heeft een rubriek als Anybody meer bestaansrecht dan ooit. Maar onze lezers, millennials, zitten vooral online’’, zegt Gerritsen. ,,Corona heeft ook niet geholpen, grofweg de helft van onze verkooppunten was gesloten. Maar het speelt natuurlijk al langer. We zien de oplages van tijdschriften al jaren dalen, dus dit kwam niet als totale verrassing.’’

Desalniettemin spreekt ze van een ‘megateleurstelling’. Na het nieuws vandaag heeft ze haar redactie de rest van de dag vrij gegeven en is ze zelf ook naar huis gegaan. De komende weken maken ze hun laatste nummers. Gerritsen heeft nog geen idee hoe die eruit gaan zien. ,,Maar de taboes zijn nog niet op. Er is nog genoeg te bespreken. En Viva verdwijnt wel, maar ik niet - en de lezers ook niet.’’

